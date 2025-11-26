Cultura series

Stranger Things 5: Netflix lanza promo “chilenízada” de la serie con Sebastián “Lindorfo” Jiménez, Mario Sepúlveda y Marcelo Lagos

Por CNN Chile

26.11.2025 / 16:25

Con guiños al carácter sísmico y minero de Chile, la campaña local de la última temporada de la serie reúne a figuras reconocidas por el público nacional en un spot que mezcla advertencias, humor y referencias pop.

Hoy, a nivel global, debuta en Netflix la esperada quinta temporada de Stranger Things y Chile no se quedó fuera del ruedo promocional.

Con una campaña que utiliza reconocidos referentes para el público local, la plataforma de streaming presentó un spot protagonizado por Mario SepúlvedaMarcelo LagosSebastián “Lindorfo” Jiménez, con una historia que sitúa el “Upside Down” en el subsuelo chileno.

La pieza parte de la idea de que, en Chile, los fenómenos no llegan desde otra dimensión, sino que provienen del subsuelo, en alusión a volcanes activos, actividad sísmica y tradición minera del país.

Al mismo tiempo, incorpora características propias del territorio, como la sismicidad y vida subterránea, empleando humor y expresiones locales.

En el video, Mario Sepúlveda, quien fuera uno de los 33 mineros rescatados en la mina San José en 2010, retoma su rol de vocero de lo que ocurre bajo tierra y lanza una advertencia dirigida al público.

Segundos después, se incorporan el geógrafo Marcelo Lagos y el veterinario Sebastián Jiménez, con frases y reacciones que hacen guiños a sus perfiles profesionales.

¿Cuándo se estrenan en Netflix las tres partes de la temporada final de Stranger Things?

Parte 1: 26 de diciembre (22:00 horas)

Parte 2: 25 de diciembre

Parte 3: 31 de diciembre

