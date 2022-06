(CNN) – La franquicia de Star Wars defendió a la actriz Moses Ingram después de que revelara que había recibido cientos de mensajes y comentarios racistas en las redes sociales.

La franquicia, a través de Twitter, señaló que estaba “orgullosa de dar la bienvenida” a Moses Ingram, quien acaba de hacer su debut como Reva en la serie de Disney+ Obi-Wan Kenobi.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022