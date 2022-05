Netflix liberó las primeras imágenes de Maestro, una película autobiográfica que contará la vida del director y compositor Leonard Bernstein y la chilena Felicia Montealegre.

En las fotografías se puede apreciar a Carey Mulligan con el look de Montealegre y a Bradley Cooper luciendo irreconocible como Bernstein. Ambos actores llevan vestuario y maquillaje de la época de los 50s.

Mulligan visitó al país en abril con el objetivo de prepararse para su nuevo papel. La actriz británica habría recorrido el Campus Oriente de la Universidad Católica, donde antes se ubicaba el colegio en el que estudió la chilena.

