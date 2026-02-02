Spielberg alcanza el estatus EGOT al ganar su primer Grammy por documental de John Williams

El legendario director completó las cuatro mayores distinciones del entretenimiento al alzarse como productor del documental ganador a Mejor Película Musical.

Steven Spielberg ingresó este sábado al exclusivo club EGOT al ganar su primer premio Grammy en la ceremonia de Los Ángeles. El cineasta obtuvo el galardón como productor del documental Music By John Williams, que ganó en la categoría Mejor Película Musical.

El filme explora la vida y obra del compositor de 93 años, colaborador histórico de Spielberg en clásicos como E.T., Tiburón y Jurassic Park.

Una carrera coronada

Con este reconocimiento, Spielberg completa el conjunto de los cuatro mayores premios del entretenimiento: múltiples Oscar, varios Emmy, un Tony en 2022 por A Strange Loop y ahora el Grammy. Se une así a figuras como Elton John, Jennifer Hudson y Whoopi Goldberg en el selecto grupo de ganadores competitivos del EGOT.

Según reportó NME, el director no estuvo presente en la ceremonia, pero sí lo hizo Laurent Bouzereau, director del documental, quien agradeció a Spielberg por ayudar a narrar “la historia de una de las más grandes voces musicales de todos los tiempos”. El cineasta podría sumar otro Oscar próximamente como productor de Hamnet, nominada a varios premios de la Academia.