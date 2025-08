“Spider-Man: Brand New Day”: Revelan primer teaser mostrando el nuevo traje del héroe arácnido

El adelanto dura apenas nueve segundos y muestra planos cerrados del traje que usará el arácnido en su próxima película. El filme se estrenará el 31 de julio de 2026.

Este viernes, Sony Pictures reveló el primer teaser de “Spider-Man: Brand New Day”, la nueva entrega del héroe arácnido en el cine. El breve adelanto, de apenas 9 segundos, fue publicado por el medio especializado DiscussingFilm y ya acumula más de un millón de visualizaciones en X (antes Twitter).

En el video se observan planos muy cerrados del nuevo traje de Spider-Man, con un fondo negro y acompañado por el tema musical característico de la versión interpretada por Tom Holland.

Aunque no se entregaron más detalles sobre la trama, el teaser confirma la fecha de estreno: 31 de julio de 2026.

“Spider-Man: Brand New Day” será la continuación de la saga iniciada en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y marca un nuevo capítulo tras los sucesos de No Way Home, estrenada en 2021. Por ahora, Sony y Marvel Studios mantienen en reserva detalles sobre el elenco y la historia.

First teaser for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ In theaters on July 31, 2026. pic.twitter.com/4UzqJUCy4l — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 1, 2025

El anuncio marca el inicio oficial de la campaña promocional de la cinta, una de las más esperadas de los próximos años por los fanáticos de Marvel y del cine de superhéroes.