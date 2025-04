¿Vale la pena la espera? Sony confirma “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” para 2027

En la CinemaCon de Las Vegas, los guionistas y productores revelaron un adelanto de la película, donde Miles Morales aparece como un fugitivo, huyendo de otras versiones de Spider-Man a través del multiverso.

Los fanáticos de Spider-Man: Across the Spider-Verse tendrán que armarse de paciencia. Sony Pictures confirmó en la CinemaCon de Las Vegas que la esperada tercera entrega de la saga animada de Miles Morales, titulada Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, finalmente llegará a los cines el 4 de junio de 2027.

El anuncio pone fin a años de incertidumbre sobre el futuro del proyecto, que originalmente estaba programado para marzo de 2024. La postergación ha generado expectativas y preocupación entre los seguidores de la franquicia, quienes esperaban una resolución más cercana para la historia del joven Spider-Man.

Un vistazo al futuro de Miles Morales

Durante el evento, los guionistas y productores Phil Lord, Justin K. Thompson y Bob Persichetti presentaron un adelanto de la película, en el que se muestra a Miles Morales convertido en un fugitivo, escapando del resto de las versiones de Spider-Man en el multiverso.

En cuanto a la dirección, Sony apuesta por la continuidad creativa.

Justin K. Thompson, quien dirigió Spider-Man: Across the Spider-Verse, regresa para liderar esta nueva entrega, acompañado por Bob Persichetti, co-director de la primera película, Spider-Man: Into the Spider-Verse. Su presencia refuerza la idea de mantener la esencia narrativa y visual que ha convertido a esta saga en un referente dentro del cine de animación.

Con este anuncio, queda claro que el desenlace de la trilogía se hará esperar mucho más de lo previsto. Sin embargo, si algo ha demostrado esta franquicia, es que la calidad y el tiempo van de la mano. Ahora, los fanáticos solo pueden preguntarse: ¿valdrá la pena la espera?