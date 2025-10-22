Soda Stereo ECOS 2026: Confirman tercer show en Chile

El fenómeno de Soda Stereo se consolida en Chile y trae consigo una nueva fecha del concierto que promete revolucionar la vuelta de una de las bandas más influyentes del rock en español.

“Soda Stereo Ecos” agotó en tiempo récord las entradas para sus dos primeros shows en el país. Tras esto, el reencuentro de Charly Alberti y Zeta Bosio con un Gustavo Cerati a través de tecnología de vanguardia anunció un tercer concierto en el Movistar Arena para el 28 de marzo de 2026.

Desde la banda insisten que no es un tributo ni un homenaje sino más bien un show en vivo que promete la energía de los integrantes originales del grupo de rock argentino. Regreso que se ha transformado en un fenómeno imparable con más de 100.000 entradas vendidas solo en Argentina.

Desde la producción describen el espectáculo como una experiencia donde “lo irreal se vuelve real”, utilizando tecnología avanzada para que la voz y las guitarras de Cerati vayan acorde al bajo de Zeta y la batería de Charly, trayendo consigo la sensación de estar con los tres miembros “juntos en el mismo escenario y con la misma energía de siempre”.

Venta de entradas para el tercer concierto de Soda Stereo ECOS

Debido a la alta demanda para ver el espectáculo, la producción anunció la fecha para su tercer show, que busca cumplir la premisa de Charly Alberti quien en 2022 afirmó que “Soda Stereo siempre fuimos los tres”.

Fechas confirmadas en el Movistar Arena en Santiago:

26 de marzo de 2026: Agotado

27 de marzo de 2026: Agotado

28 de marzo de 2026: Nueva fecha

La venta de entradas para el tercer concierto, programado para el 28 de marzo, iniciará este jueves 23 de octubre a las 12:00 con la preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile.

La venta general comenzará el sábado 25 de octubre al mediodía.