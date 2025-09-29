“Juntos una vez más”: Anuncian el regreso de Soda Stereo bajo el lema “ecos”

¿Tengo alergia o estoy resfriado? Experto te explica cómo identificar correctamente los síntomas clave
El sitio oficial del grupo activó una cuenta regresiva que termina hoy lunes 29, a las 17:00 (hora de Argentina y también Chile), junto con un mensaje a la audiencia: “Los ecos de algo nuevo se aproximan… Suscribite y descubrilo antes que nadie”.
El universo de Soda Stereo volvió a moverse.
En paralelo, Buenos Aires amaneció con afiches que exhiben los nombres “GUSTAVO. CHARLY. ZETA” y fragmentos de canciones icónicas.
A través de las redes del proyecto, en tanto, se difundieron clips y piezas audiovisuales que remiten a temas del catálogo y al imaginario del grupo, alimentando la expectativa a horas del anuncio.
También fueron publicadas imágenes de fans entrando a un estadio con camisetas del grupo mientras sonaba Me verás volver.
Cumplido el plazo, la cuenta oficial del grupo publicó un mensaje donde dio a conocer el anhelado regreso de la banda.
“SODA STEREO ECOS 21 de marzo – Movistar Arena (Bs As, Argentina) Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real”, indicaron.
Se desconoce si habrá más fechas en Argentina o en otros países.
La expectativa se explica por el historial reciente del proyecto tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014.
Zeta Bosio y Charly Alberti, por su parte, han impulsado iniciativas como la gira Gracias Totales (2020), que reintrodujeron el cancionero de Soda Stereo a nuevas audiencias y reforzaron su legado en vivo.
