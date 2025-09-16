Sirca Marea: La pareja chileno-argentina de acrobacia que con saltos extremos hizo gritar a Sofía Vergara y dejó atónito al jurado de América’s Got Talent

La pareja tiene grandes opciones de pasar a las finales y disputar por el premio final de 1 millón de dólares. Para ello, entre este martes 16 y miércoles 17 de septiembre, sólo los residentes en Estados Unidos o Puerto Rico, deben votar por la pareja en la página oficial del programa.

Micaela Leitner respira hondo. Está a segundos de lanzarse al vacío desde una altura de 8 metros y frente a cientos de personas en un teatro de Estados Unidos donde se graba el reconocido programa America’s Got Talent.

Para cualquiera, dicha situación sería de terror, de miedo, de pánico, pero para ella no lo es, es acróbata y, si bien se lanza al vacío, colgado boca abajo está su esposo Matías Cienfuegos, quien se prepara para atraparla.

Un fallo y todo puede salir mal, puede ocurrir una lesión grave y, quizás lo peor, quedar inmortalizado en televisión abierta estadounidense y para el mundo a través de Internet.

Tras unos breves segundos de mirada fija y respiración, Micaela se lanza…El recinto enmudece, todos aguantan la respiración brevemente, hasta que Cienfuegos la atrapa de un tobillo, la impulsa en el aire y la toma de las manos.

El público enloquece. La reconocida actriz Sofía Vergara, jurado del programa, grita; Howie Mandel y Mel B se toman la cabeza y quedan boquiabiertos. El aplauso es total.

Desde una esquina de Bruselas al uno de los escenarios más importantes

Dicha presentación, que se puede revivir en el Youtube del programa, fue el comienzo del periplo de la pareja de origen chileno-argentino (él es de nuestro país y ella trasandina), quienes mezclan la acrobacia con movimientos sexys que cautivan a los espectadores.

“Nunca habíamos ido a una competencia televisiva. No sabíamos lo que iba a pasar. Íbamos por la experiencia y cuando terminamos el acto todo el público del teatro donde se filma el programa y los cuatro jueces estaban de pie aplaudiendo. No podíamos creer el impacto. Les encantó nuestro acto”, contó Micaela a La Nación de Argentina.

Pero la historia de ambos comenzó mucho antes. Se conocieron el 2017 en Barcelona, el chileno ya practicaba el Cuadro Aéreo o cuadro Fijo, como se le conoce a la disciplina que ambos despliegan en escena, e invitó a Leitner a ser su compañera.

Ella dijo sí, pese a no conocer nada de la disciplina, pero aun así se embarcaron juntos en este viaje. Pero, como casi todo en la vida, el inicio no fue sencillo.

“Como no teníamos para pagarnos las clases de nuestra disciplina, no teníamos trabajo ni nada, en Bruselas empezamos a hacer acrobacias en los semáforos para costearnos la vida allá, que es bastante cara, y para poder seguir entrenando. Estuvimos un año, que fue muy duro, porque fue el invierno más frío después de no sé cuántos años. Pero el semáforo nos salvó por el hecho de que no teníamos cómo generar recursos allá”, relató la mujer al citado medio.

Si bien se casaron en Chile el 2018, recién fue el 2024 cuando crearon la rutina que hoy los ha catapultado al éxito. ¿El motivo? Una invitación al Festival Nikulin de Moscú. “Sacamos la medalla de plata. Nos invitaron después al Festival Iberoamericano de Circo en Madrid y ahí sacamos medalla de plata, el premio del público y el premio Cirque du Soleil. Y nos invitaron después a París, al Festival Mondial du Cirque de Demain, que es, junto con el de Montecarlo, el más importante a nivel artístico, moderno, de artes de circo en Europa. Allí sacamos medalla de bronce”, relató la mujer con orgullo.

Llamado a votar para ayudarlos a ganar 1 millón de dólares

La pareja tiene grandes opciones de pasar a las finales y disputar por el premio final de 1 millón de dólares. Para ello, entre este martes 16 y miércoles 17 de septiembre, sólo los residentes en Estados Unidos o Puerto Rico, deben votar por la pareja en la página oficial del programa.

Por eso ambos hacen un llamado a la comunidad chilena y argentina a que difundan su historia y que más personas se sumen a respaldarlos.

– Semifinal: martes 16 de septiembre (votación abierta hasta el miércoles 17).

– Final: martes 23 de septiembre (votación abierta hasta el miércoles 24).

“A la gente que esté en la Argentina o en Chile, si tienen familia o amigos en los Estados Unidos, pídanles que voten por nosotros, que estamos dando la cara afuera para representar a nuestros países”, cerró Cienfuegos.