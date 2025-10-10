Javiera Contador habla sobre “Sin Frenos” y su foco en la experiencia migrante en Chile: El respeto fue clave para que “no caer en la caricatura”

La nueva comedia chilena de Prime Video se estrena este 10 de octubre y pone a dialogar, con humor y humanidad, privilegio y migración. En conversación con CNN Chile, Javiera Contador y Felipe Londoño explican cómo construyeron el tono y la responsabilidad de representar historias de repartidores e inmigrantes.

Sin Frenos debuta en Prime Video este 10 de octubre en más de 240 países y territorios.

La ficción, creada por Rodrigo Bastidas, dirigida por Felipe Martínez y producida por Fabula, está protagonizada por Javiera Contador, Yul Bürkle y Felipe Londoño, quienes se unen en un elenco internacional que incluye a Steevens Benjamin, Luz Valdivieso, Tutu Vidaurre, Vicente González, Diego Muñoz, Rodrigo Bastidas y Nicolás Saavedra.

En conversación con CNN Chile, Contador y Londoño describieron cómo la serie busca tratar la migración desde la vida cotidiana y evitar estereotipos.

La premisa sitúa a Tiluca (Contador), una socialité que queda con deudas tras enviudar, frente a la necesidad de abrir su casa como hostal para repartidores junto a Julio César (Bürkle).

El cruce de mundos opera como motor de comedia y, a la vez, como marco para hablar de prejuicios y convivencia en un barrio.

Sobre el tono, Javiera Contador señaló que los preparativos para llevar la puesta en marcha de la producción conllevaron “un trabajo de mucha humanidad, que también estuvo planteado en el guion”, dadas las diversas procedencias de los actores y los propios personajes.

“Venimos de culturas distintas, de países distintos, entonces también intentamos ser súper respetuosos. Siento que ese respeto, que después fue ganando la confianza y el humor, hizo que tenga un tono que no cayese en la caricatura“, enfatizó.

Felipe Londoño coincidió y describió la indicación del director Felipe Martínez: “Es una comedia con un tono muy natural. Lo que hace que la serie sea comedia son las situaciones que le pasan a los personajes. Todos los hemos abordado de una forma muy natural, desde el complejo que tiene cada uno”.

Los protagonistas destacaron una definición creativa sobre representación: que los personajes migrantes fueran interpretados por actores de esas mismas nacionalidades.

Contador afirmó que, en la fase de creación, “jamás se pasó por la cabeza que actores chilenos representaran a los protagonistas venezolanos o colombianos”, pues desde un inicio se planteó que fueran interpretados por actores de esos países.

“Y eso creo que también hace que haya menos caricaturas, porque cada uno está representando a su propia cultura”, remarcó.

De acuerdo con lo que explicaron, esa decisión apunta a autenticidad en acentos, jerga y biografías y a sostener la comedia en situaciones, no en la burla de identidades.

Consultado por los prejuicios hacia migrantes y repartidores, Londoño respondió desde su trayectoria personal: “Yo soy un inmigrante que vivió en España y al final, yo siempre he dicho que es falta de empatía y humanidad, porque los prejuicios son una mierda. No te detienes a conocer la persona. Este personaje es bonito, porque también es visibilizarnos en una sociedad que estamos viviendo y construyendo”.

Contador complementa con una vivencia del rodaje: “Estuve conviviendo tres meses con dos colombianos (Felipe y el director) y con Yul, venezolano… hice grandes amigos. Eso me hace mirar distinto a quien viene de afuera. Una serie no combate la delincuencia, pero sí permite humanizar: poner caras, nombres e historias particulares”.

Sobre Chile, en tanto, Londoño planteó que “es un país maravilloso, que está viviendo una ola muy álgida de migración no tan buena… pero los buenos somos más, somos gente que llegamos a construir, a ayudar, a trabajar”.

Para ambos intérpretes, el director colombiano Felipe Martínez, quien hoy debuta en la ficción chilena, condujo el tono “natural” del proyecto. El trabajo de mesa y el cruce de culturas derivó en “un lenguaje universal para la serie”, explica Contador.

En el cierre de la conversación, Contador invitó a la audiencia a conocer la serie: “Hicimos un trabajo con mucho amor, con mucho cariño… es algo distinto, con una temática actual, con un prisma distinto”.