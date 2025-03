Muere a los 63 años Simon Fisher-Becker, actor de “Harry Potter” y “Doctor Who”

Tanto la familia como los representantes del actor británico confirmaron la noticia, y destacaron su trayectoria y calidez humana. “Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium en ‘Doctor Who’. Era fan de la serie desde niño”, recordó su agente.

El actor británico Simon Fisher-Becker, reconocido por su participación en las franquicias Harry Potter y Doctor Who, falleció el domingo 9 de marzo a los 63 años.

Su deceso fue confirmado por su agente, Kim Barry, a través de un comunicado de prensa.

“Hoy no solo he perdido a un cliente, Simon Fisher-Becker, sino a un amigo personal desde hace 15 años. Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium en Doctor Who. Era fan de la serie desde niño”, comenzó relatando.

“Simon también era escritor, cuentista y un gran orador. Me ayudó enormemente y siempre fue amable, cortés y se interesó por todo el mundo. Mis condolencias van a su marido Tony, a su hermano, a sus sobrinas y sobrinos y a su legión de fans”, concluyó Barry.

El esposo del actor, en tanto, también informó la noticia a través de la cuenta de Facebook de Fisher-Becker.

“Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo una noticia muy triste. A las 2:50 de esta tarde, Simon falleció”, escribió en la red social.

Sus personajes más conocidos

A lo largo de su carrera, Fisher-Becker participó en diversas producciones de renombre.

En la saga Harry Potter, interpretó al Fraile Gordo, el fantasma de la casa Hufflepuff, en la película Harry Potter y la piedra filosofal (2001).

También encarnó a Dorium Maldovar en Doctor Who, donde actuó junto a Matt Smith, quien dio vida al Undécimo Doctor.

Además de estos papeles, el actor tuvo participaciones en otras producciones cinematográficas y televisivas, incluyendo la película ganadora del Óscar Los Miserables y las series Puppy Love y Waterside.