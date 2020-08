View this post on Instagram

Hagamos que todas esas voces que fueron calladas, hoy sean más escuchadas que nunca. Este próximo 10 de agosto en nuestro Instagram TV, podrán escuchar cada canción y compartirlas en sus stories. Y así ayudarnos a que se escuche que necesitamos pasar de una ley de violencia Intrafamiliar a una ley de violencia de género. Por ellas y por todas. #Silenciadas