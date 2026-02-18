Sexta noche del Festival de Viña 2026: Revisa quiénes se presentarán este 27 de febrero

La jornada del viernes 27 de febrero reunirá a figuras del trap y el pop urbano de Argentina y Chile, junto al humor de Santiago Endara y su personaje "Pastor Rocha", en una velada que apuesta por los nuevos sonidos latinoamericanos.

El viernes 27 de febrero marcará el cierre del Festival de Viña del Mar 2026, con una programación que refleja la evolución del certamen hacia los géneros urbanos y las nuevas generaciones.

La Quinta Vergara recibirá al argentino Paulo Londra, al chileno Pablo Chill-E y al joven revelación Milo J, además del comediante Santiago Endara con su personaje “Pastor Rocha”. La jornada promete una mezcla de energía, emoción y ritmo, con Argentina y Chile compartiendo protagonismo en el escenario más importante del país.

Paulo Londra: el regreso consolidado del trap argentino

Nacido en Córdoba, Paulo Londra alcanzó fama internacional a partir de 2017 con éxitos como “Relax” y “Condenado para el millón”. Su estilo melódico dentro del trap lo posicionó como uno de los artistas argentinos más escuchados en plataformas digitales.

Tras un conflicto contractual que lo alejó de los escenarios, su regreso fue celebrado masivamente por sus seguidores. Su presentación en Viña representa la consolidación de su retorno y el reconocimiento a su impacto en la música urbana latinoamericana.

Pablo Chill-E: la voz del trap chileno en la Quinta Vergara

Proveniente de Pedro Aguirre Cerda, Pablo Chill-E se ha convertido en uno de los exponentes más representativos del trap nacional. Sus letras reflejan vivencias personales y realidades sociales con una estética cruda que conecta con la juventud urbana.

Su presencia en la noche final es significativa: consolida el movimiento urbano chileno en uno de los escenarios más tradicionales del país, demostrando la evolución del evento y su adaptación a las nuevas generaciones.

Milo J: juventud y sensibilidad desde Argentina

Con pocos años de carrera, Milo J se ha transformado en una de las revelaciones más interesantes de la música argentina reciente.

Su propuesta mezcla rap, trap y sonidos introspectivos, con letras profundas sobre emociones y crecimiento personal. En Viña, enfrentará a un público masivo con la oportunidad de conectar desde la honestidad que caracteriza su música.

“Pastor Rocha” para el humor de cierre

El bloque de comedia estará a cargo de Santiago Endara, conocido por su personaje “Pastor Rocha”. Su estilo combina sátira y observación social, ironizando sobre discursos religiosos y situaciones cotidianas. Su desafío será adaptar su rutina a un público transversal, manteniendo la esencia de su propuesta.