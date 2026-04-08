Sesiones En El Tercero estrena tercera temporada: Estos son los artistas confirmados

La nueva tanda inicio con una sesión de la banda nacional Estoy Bien y continuará con estrenos semanales en YouTube.

El proyecto audiovisual chileno Sesiones En El Tercero anunció el estreno de una nueva temporada con ocho sesiones grabadas durante 2025, que comenzó a publicarse este miércoles, y tuvo como protagonista a la banda Estoy Bien.

La serie se difundirá con estrenos semanales a través del canal de YouTube del proyecto.

En el anuncio de esta nueva etapa, llega a 63 sesiones publicadas.

La tercera temporada suma una lista de participantes que incluye a Cristóbal Avendaño y Silvia Moreno, Candelabro, Cuchitamon, Atalaria, Inundaremos, Phuyu y la Fantasma, además de Floresalegría.

Sesiones En El Tercero comenzó como un proyecto de registros en vivo en 2018 y fue creado por Juan Francisco Palomo junto a Juan Diego Soto (integrante de la banda Déjenme Dormir).

En una entrevista previa, Soto explicó que la idea surgió cuando ambos estaban en enseñanza media y comenzaron a grabar sesiones para bandas cercanas que no contaban con registros en vivo en YouTube.

Para esta temporada, la dirección está a cargo de Benjamín González Sáez y el audio fue trabajado por Juan Diego Soto junto a Emanuel Irarrázabal y Joaquín Fredes, además de un equipo de cámaras y montaje que incluye a Jorge Peña, Alejandro Montecinos, Juan Francisco Palomo, Javiera Acevedo, Sebastián Meléndez y María José Mariscal.

Esta tercera temporada contó con financiamiento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2025.