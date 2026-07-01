Vocalista de System of a Down acusa a Israel de usar el genocidio armenio “para su ventaja política” tras reconocimiento de Netanyahu

Serj Tankian, vocalista de System Of A Down, arremetió contra el gobierno de Benjamin Netanyahu tras el reconocimiento oficial de Israel del genocidio armenio de 1915, acusando al primer ministro de “usar nuestra historia, nuestro genocidio, nuestro dolor para su ventaja política”. El cantante, cuyos cuatro abuelos sobrevivieron las matanzas del Imperio Otomano que causaron entre 664.000 y 1.2 millones de muertes, publicó su reacción en historias de Instagram.

Tankian señaló que durante años Israel presionó al Congreso de Estados Unidos, a través de AIPAC, para evitar el reconocimiento del genocidio armenio debido a su relación estratégica con Turquía. El reconocimiento por parte de Netanyahu llega en un contexto de deterioro de las relaciones israelí-turcas a raíz de la crisis humanitaria en Gaza.

BREAKING: System Of A Down’s Serj Tankian blasts Netanyahu’s government, saying “Fuck you!” for using the Armenian Genocide for political advantage. pic.twitter.com/XilFyFaBbA — Kegham Balian (@kbalian90) June 29, 2026

Rechazo también desde Armenia

La reacción negativa no provino solo del músico. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, se distanció de los comentarios de Netanyahu, señalando que Armenia no ve necesidad de responder y que busca evitar “la armamentización política” del tema.

Tankian, quien abordó el impacto del genocidio en su familia en su autobiografía “Down With The System”, lleva décadas trabajando por visibilizar las matanzas armenias. Su banda System Of A Down agradeció públicamente al expresidente Joe Biden en 2021 cuando reconoció oficialmente el genocidio, un paso que sus predecesores evitaron por tensiones diplomáticas con Turquía.