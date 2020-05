VIDEO RELACIONADO – Artistas lanzan nuevas canciones desde el confinamiento (04:12)

El confinamiento preventivo en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus ha disparado el consumo de series desde la casa y la historia que reina por sobre todas es Game of Thrones.

La producción de HBO que finalizó el domingo 20 de mayo del año pasado es el contenido más visto en la plataforma VOD de VTR, según reveló el operador de telecomunicaciones.

La serie, basada en la saga de Historia de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, finalizó tras ocho temporadas y cuyo último capítulo, The Iron Throne, cumple un año de su emisión este miércoles, poniendo fin al recorrido de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei y Tyrion Lannister, Sansa y Arya Stark, y el resto de Westeros.

El segundo puesto del podio se lo lleva Chernobyl, la serie que retrata la catástrofe acontecida en territorio de la Unión Soviética en 1986, cuando estallo la planta nuclear.

En el tercer lugar se ubica Westworld, la serie de ciencia ficción protagonizada por Evan Rachel Wood que este año estrenó su tercera temporada.

Saliendo del podio se encuentra la producción chilena Prófugos, la que cuenta con las actuaciones de Néstor Cantillana, Benjamín Vicuña, Luis Gnecco, Blanca Lewin, Camila Hirane, Amparo Noguera y Antonia Zegers, entre otros.

A este listado también se suman Sex and the City, la serie brasileña La Guerrera, The Outsiders, The Sopranos y The Walking Dead.

Según explica Sergio Rojas, gerente de contenidos y publicidad de VTR, la disponibilización de los contenidos de HBO disponible desde el 1 de marzo, cambió en gran medida lo que los usuarios ven en la plataforma VOD.

“Antes del acuerdo, era necesario suscribirse al servicio de HBO para ver el contenido, lo que generaba que estos títulos tuvieran menos visualizaciones“, detalló.

En la misma línea, agregó que “al abrir el acceso de este contenido premium a la mayoría de nuestros clientes, estos pasaron a estar rápidamente en el top 10 de lo más visto en el VOD, lo que demuestra que nuestros clientes están disfrutando mucho este beneficio”, detalló.

Y el efecto de la pandemia en la forma en que consumimos series es claro, ya que estos últimos meses se ha observado un incremento significativo en el consumo de VOD de casi el doble.

“De marzo 2019 a marzo 2020 el aumento en horas de consumo creció en un 86% y si lo comparamos con abril 2019 y abril 2020, el aumento registrado es del 126%”, sostuvo Rojas.

Incluso, las horas que destinamos a esto ha cambiado con la cuarentena. Las 15:00 y las 00:00 horas eran los momentos favoritos, pero desde marzo esto pasó al trasnoche, siendo desde las 00:00 hasta las 3:00 horas, en promedio.