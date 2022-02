(CNN)— Disney+ tendrá un regalo para los fanáticos de Star Wars por el 45º aniversario del inicio de la franquicia: el debut de la nueva serie Obi-Wan Kenobi.

La compañía anunció que el próximo 25 de mayo será el debut de este programa que verá a Ewan McGregor retomar su papel como el legendario Maestro Jedi. También lanzaron un nuevo póster.

Según Disney, la serie comienza una década después de Star Wars: Revenge of the Sith. En esa película, el aprendiz de Obi-Wan, Anakin Skywalker, pasó al lado oscuro y se convirtió en el malvado Darth Vader.

Hayden Christensen también repetirá su papel de Anakin Skywalker en la serie. Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse y Kumail Nanjiani completan el reparto.

La serie de Obi-Wan Kenobi será exclusiva de Disney+. La plataforma de streaming de Disney también es responsable de las últimas series de Star Wars: The Mandalorian, The Book of Boba Fett y The Bad Batch.