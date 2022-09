(CNN en Español) — Parece que Barney y sus amigos no siempre fue una familia feliz entre bastidores.

Según una nueva docuserie, I Love You, You Hate Me, el querido programa infantil, que impulsó las carreras de Demi Lovato y Selena Gomez, fue el blanco de mucho odio.

El tráiler de la serie de dos partes muestra a Bob West, un intérprete de Barney, recordando las amenazas de muerte que recibió como el dinosaurio púrpura.

Lee también: “1976”, de Manuela Martelli, representará a Chile en la carrera por los premios Goya

“Eran violentas y explícitas, muerte y desmembramiento de mi familia”, dice. “Iban a venir a buscarme y me iban a matar”.

El programa fue creado en 1992 por Sheryl Leach, Kathy Parker y Dennis DeShazer.

“Barney representa la inclusión, la aceptación. Debes amar a todo el mundo, todos tenemos que agradecer a Sheryl Leach por ello”, dice una frase del tráiler, que se pregunta “¿Por qué el mundo ama odiar?”

I Love You, You Hate Me se estrenará el 12 de octubre en Peacock.