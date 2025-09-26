Cultura premios emmy

Serie chilena sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez logra nominación al Emmy Internacional

Por CNN Chile

26.09.2025 / 08:53

{alt}

La serie nacional competirá contra producciones de Alemania, India y Reino Unido.

Este jueves, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció las nominaciones a los International Emmy Awards 2025, entre las que se encuentra una producción chilena.

Se trata de Vencer o Morir, serie nacional producida por Amazon MGM Studios y Parox, la que está entre las nominadas al Emmy en la categoría a Mejor película de TV o miniserie.

La serie estrenada en Amazon Prime competirá en la categoría con Herrhausen: The banker and the bomb (Alemania), Lost boys & fairies (Reino Unido) y la serie autobiográfica Amar Singh Chamkila (India).

Vencer o Morir está inspirada en el grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), activo entre 1988 y 1993, siendo protagonizada por Mariana Di Girolamo y Nicolás Furtado.

Mira el tráiler de Vencer o Morir

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Netanyahu ordena que su discurso ante la ONU se transmita en toda la Franja de Gaza mediante altavoces
Gobierno actualizó listado de empresas estratégicas que no tienen derecho a huelga: ¿Cuáles son?
¿Regularizaciones masivas u otro camino? Experto reflexiona sobre la política migratoria para la agricultura
Camión arrasó con cables del tendido eléctrico y poste de luz en Providencia
Antonio Walker insiste en propuesta de regularización de migrantes para mundo agro: "Llamo al mundo político a dejar el populismo"
U de Chile se sube a la "otakuneta": Clark confirma compra del pase de Javier Altamirano y lo asegura como pieza clave para 2026