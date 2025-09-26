Serie chilena sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez logra nominación al Emmy Internacional
Por CNN Chile
26.09.2025 / 08:53
La serie nacional competirá contra producciones de Alemania, India y Reino Unido.
Este jueves, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció las nominaciones a los International Emmy Awards 2025, entre las que se encuentra una producción chilena.
Se trata deVencer o Morir, serie nacional producida por Amazon MGM Studios y Parox, la que está entre las nominadas al Emmy en la categoría a Mejor película de TV o miniserie.
La serie estrenada en Amazon Prime competirá en la categoría con Herrhausen: The banker and the bomb (Alemania), Lost boys & fairies (Reino Unido) y la serie autobiográfica Amar Singh Chamkila (India).
Vencer o Morir está inspirada en el grupo guerrilleroFrente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), activo entre 1988 y 1993, siendo protagonizada por Mariana Di Girolamo y Nicolás Furtado.
