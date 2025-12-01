Cultura ministerio cultural

Seremi de las Culturas presenta ciclo de cine por el Día Mundial del Sida con entrada liberada

Por CNN Chile

01.12.2025 / 20:20

La Región Metropolitana exhibe dos jornadas de cine chileno e internacional que profundizan en las memorias, las disidencias y el impacto cultural del VIH/SIDA.

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región Metropolitana en conjunto con el Centro Arte Alameda impulsan un ciclo de cine chileno en el marco del Día Mundial del Sida, con el objetivo de “visibilizar el VIH/SIDA desde la creación audiovisual” y promover espacios de reflexión pública.

El evento reunirá producciones que exploran la memoria, la disidencia sexual y los derechos humanos desde distintas perspectivas artísticas y sociales.

El ciclo inicia este lunes 1 de diciembre a las 18:30 horas con la proyección del cortometraje 58 millones de besos con SIDA, de Efraín Robles y Susana Díaz Berrios, seguido del largometraje 120 latidos por minuto, de Robín Campillo, obra que retrata el activismo del colectivo ACT UP en el París de los años 90 y su lucha por acelerar la respuesta institucional frente a la crisis sanitaria.

Memoria y disidencia desde el cine chileno

La programación continúa el martes 2 de diciembre a las 18:45 horas con Desde siempre, cortometraje de Marialy Rivas que aborda la intimidad y las tensiones de la juventud chilena en un contexto de transformaciones sociales.

El cierre de la jornada estará a cargo de Tan inmunda y tan feliz, de Wincy Oyarce, un retrato de Hija de Perra, artista y activista travesti que desafía las normas de género y expone la realidad del VIH/SIDA en Chile desde una mirada crítica y profundamente política.

Esta iniciativa busca “fortalecer el diálogo cultural sobre el impacto del VIH/SIDA”, reconocer el aporte de las voces disidentes y promover una reflexión colectiva sobre las memorias y desigualdades que persisten en torno al tema.

El Centro Cultural CEINA será el punto de encuentro, mientras que las entradas se encuentran disponibles a través del sitio web Passline de forma gratuita.

