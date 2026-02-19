Se suman dos nuevos clasificados a la Final Internacional Red Bull Batalla Chile 2026

En una jornada marcada por el rap callejero, Fat N se alzó con el título del Torneo de Plazas. El joven talento de 19 años consolidó su gran momento y obtuvo su segundo trofeo internacional. En la instancia final, superó tras una reñida réplica al chileno "99", quien cumplió una destacada actuación representando a Valparaíso.

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 prepara su gran evento del próximo 11 de abril en el Movistar Arena de Santiago. Este fin de semana, en el Teatro Colsubsidio de Bogotá, se definieron dos nuevos clasificados para la cita planetaria. El colombiano Fat N y el venezolano Lancer Lirical aseguraron sus boletos tras coronarse campeones en sus respectivas competencias.

En una jornada marcada por el rap callejero, Fat N se alzó con el título del Torneo de Plazas. El joven talento de 19 años consolidó su gran momento y obtuvo su segundo trofeo internacional. En la instancia final, superó tras una reñida réplica al chileno “99”, quien cumplió una destacada actuación representando a Valparaíso.

De cara a su viaje a Chile, Fat N reconoció el nivel de los representantes locales, apuntando a El Menor y Teorema. El colombiano aseguró tener “ganas de batallar con ellos, aprender y mejorar como competidor”, buscando aprovechar la experiencia de los referentes del freestyle para entregar su mejor desempeño en el escenario.

Por su parte, el experimentado Lancer Lirical se quedó con la corona de la Final Sudamérica tras demostrar un alto nivel competitivo. El venezolano superó rondas decisivas ante Spektro, Emblema y Cristonita, para finalmente vencer a su compatriota Chang. Con este sólido triunfo, selló su clasificación directa a la Internacional.

Tras su victoria, Lancer Lirical destacó el esfuerzo invertido para alcanzar este importante logro en su carrera. “Este reto lo voy a afrontar con mucha constancia, decisión, perspectiva y convicción”, afirmó el MC, asegurando que viajará a Chile mentalizado en mostrar su mejor versión ante el público local.

Con la clasificación de ambos competidores, el cartel del mega evento en el Movistar Arena está casi completo. Actualmente, solo restan dos cupos disponibles para cerrar la lista definitiva de MCs, los cuales se definirán en la esperada Final Centroamérica, programada para el próximo 7 de marzo.

MCs clasificados a la Final Internacional Red Bull Chile 2026

-Chuty (España): Campeón internacional 2024.

-Gazir (España): Campeón internacional 2024.

-El Menor (Chile) – Tercer lugar final internacional 2024

-Éxodo Lirical (República Dominicana) – Campeón centroamérica 2024

-Teorema (Chile) – Campeón nacional Chile 2025

-Bnet (España) – Campeón nacional España 2025

-Larrix (Argentina) – Campeón nacional Argentina 2025

-Almendrades (Perú) – Campeón nacional Perú 2025

-Reverse (Cuba) – Campeón Estados Unidos 2025

-Valles-T (Colombia) – Campeón nacional Colombia 2025

-Fat Tony (México) – Campeón nacional México 2025

-Lancer Lirical (Venezuela) – Campeón Final Sudamérica 2026

-Fat N (Colombia) – Campeón Torneo de Plazas 2026