Se cumplen 41 años de la muerte del icónico príncipe del soul, Marvin Gaye: Una vida que terminó trágicamente

El compositor falleció en la víspera de su cumpleaños 45 a causa de dos disparos propinados por su propio padre.

Un día como hoy 1 de abril, pero de 1984, el mundo se enteraba de la muerte del icónico cantante Marvin Gaye.

El compositor, cantante, pianista y productor estadounidense falleció a los 45 años a manos de su padre, quien le disparó en dos oportunidades.

Conocido mundialmente como “el príncipe del soul”, durante su carrera pasó por momentos difíciles debido al consumo de drogas y a problemas con su familia.

Gaye fue parte fundamental de la música negra de las décadas de los 60′ y 70′, y marcó generaciones con éxitos como Let’s Get It On, Sexual Healing y What’s Going On.

Su muerte llegó en la víspera de su cumpleaños número 45, cuando discutía con su padre en su casa, este le disparó dos veces, provocándole la muerte.

Tras el hecho, Marvin Pentz Gay Sr. alegó que no sabía que el arma estaba cargada. Sin embargo, ejecutó dos disparos, uno en el pecho y el otro en el corazón.

La relación entre ambos, según el mismo Marvin, estuvo marcada por la violencia que ejercía su padre en contra de él. “No fue simplemente que mi padre me golpeara: cuando tenía doce años, no había un centímetro de mi cuerpo que no hubiera sido golpeado y magullado por él”, recordó una vez. Por eso no es casualidad que haya modificado su apellido, añadiéndole una “e” al final.

Gaye falleció en California y dejó tres hijos: Marvin Gaye III, Nona Gaye y Frankie Gaye.