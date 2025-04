Scorpions celebra 60 años de carrera con show épico en Chile: “Rock You Like a Hurricane” retumba en el Movistar Arena

Las leyendas alemanas del rock desplegaron su mejor producción escénica en el Masters of Rock 2025, combinando clásicos atemporales con energía renovada ante un público multigeneracional.

Seis décadas de historia, más de 5000 conciertos bajo el brazo en 83 países diferentes interpretados a través de más de 50 giras globales. Scorpions, la banda alemana que lleva 60 años definiendo el hard rock mundial, coronó la segunda noche del Masters of Rock 2025 con un espectáculo visual y sonoro que superó todas las expectativas.

Desde el impactante inicio con Coming Home hasta el explosivo cierre con Rock You Like a Hurricane, Klaus Meine y compañía demostraron por qué siguen siendo referentes indiscutidos del género.

El recorrido musical incluyó joyas como el medley de los 70 (Top of the Bill / Steamrock Fever) y el emotivo momento cuando todo el Movistar Arena coreó al unísono Wind of Change. La producción, con luces sincronizadas y pantallas gigantes, elevó la experiencia sin opacar lo esencial: la potencia intacta de canciones que trascendieron generaciones.

Un legado que sigue escribiéndose

Más que un concierto, esta fue una celebración de resistencia musical. Los alemanes, que visitaron Chile por primera vez en 1994, lucieron tan vigorosos como siempre: Meine mantuvo su icónica voz, mientras Rudolf Schenker y Matthias Jabs deleitaron con riffs que son patrimonio del rock.

Al entregar su mensaje final de “paz y amor a través del rock & roll”, Scorpions dejó claro que su magia no conoce de retiros. Con el público aún pidiendo más, confirmaron lo que todos saben: Chile es su segunda casa, y esta no será su última visita.