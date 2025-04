Masters of Rock 2025: Savatage debutó en Chile como solo lo hacen los grandes

La banda estadounidense se presentó por primera vez en nuestro país con un repertorio repleto de nostalgia ochentera, demostrando el trabajo de décadas y con un sentido homenaje a uno de sus fallecidos miembros.

Las leves lluvias de este miércoles fueron parte del escenario en que miles de fanáticos del metal acudieron hasta el Parque O’Higgins, quienes resguardados con chaquetas de cuero o mezclilla avanzaban hacia el Movistar Arena para disfrutar de la primera jornada del Masters Of Rock.

En su segunda edición en nuestro país, luego de la realizada en 2023, el festival ya consolidado a nivel mundial congregó para su primer día a Judas Priest, Savatage, Opeth y Pentagram.

Mira también: Pentagram en el Masters of Rock: 40 años de mal encarnado

Mira también: Masters of Rock 2025: Opeth y el placer de tocar en la “capital del metal”

La fuerza del heavy metal ochentero

Luego de las presentaciones de Pentagram y de Opeth, vendría el turno de los estadounidenses de Savatage, quienes a pesar de su larga data en la música no habían venido previamente a nuestro país; este era el tan esperado debut.

La banda retomó sus actividades en 2023, luego ires y venires durante las últimas décadas, por lo que su visita fue inmediatamente bien recibida por parte de la fanaticada más conocedora de aquellos grupos que quizás no son tan mencionados.

Pero ese desconocimiento no se tradujo en inmutabilidad por parte del público, pues no bastaron más que algunos acordes de The Ocean para activar de inmediato a la multitud, que ya pasadas las 21:00 horas copaba gran parte del coliseo santiaguino.

Con un impresionante despliegue musical y apoyados por visuales que complementaban perfectamente la presentación, Savatage avanzó con más clásicos como Jesus Saves, The Wake of Magellan y Handful of Rain, recibiendo aplausos y elogios en cada pausa.

Un momento emocionante llegaría más tarde cuando a través de un video, Jon Oliva, fundador de la banda que no pudo participar de la gira tras un accidente automovilístico que lo dejó con graves heridas en su columna, dio inicio a Believe, que sería continuada por el vocalista Zak Stevens y el resto de los presentes en el escenario.

La canción culminaría con un homenaje a Criss Oliva, emblemático guitarrista de la banda hasta 1993 cuando murió en un accidente de tránsito.

La presentación terminaría con el clásico Hall of the Mountain King, posiblemente uno de los temas más conocidos de los norteamericanos, donde ya la euforia desbordaba en cada rincón del Movistar Arena.