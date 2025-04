Masters of Rock 2025: Opeth y el placer de tocar en la “capital del metal”

Los suecos se presentaron en el evento de rock y metal con su último disco "The Last Will And Testament", uno con que muestran el nivel alcanzado en más de tres décadas de ruedo.

Las leves lluvias de este miércoles fueron parte del escenario en que miles de fanáticos del metal acudieron hasta el Parque O’Higgins, quienes resguardados con chaquetas de cuero o mezclilla avanzaban hacia el Movistar Arena para disfrutar de la primera jornada del Masters Of Rock.

En su segunda edición en nuestro país, luego de la realizada en 2023, el festival ya consolidado a nivel mundial congregó para su primer día a Judas Priest, Savatage, Opeth y Pentagram.

Complicidad en la capital mundial del metal

Ciñiéndose con rigor a los horarios establecidos por la producción del evento, a las 19:00 en el coliseo capitalino aparecieron los miembros de Opeth, banda sueca que llegó a nuestro país por octava vez con su última entrega The Last Will And Testament (2024), disco donde ahondan en el virtuosismo progresivo por el que siempre han destacado.

Mikael Åkerfeldt (voz principal, guitarra), Martín Méndez (bajo), Fredrik Åkesson (guitarra, voz), Joakim Svalberg (teclado, voz) y Waltteri Väyrynen (batería), quien está con la banda desde 2022, abrieron su presentación con §1, el “primer párrafo” del disco que sigue precisamente la trama en una familia tras la muerte del padre.

Luego vendrían dos clásicos: Master’s Apprentices y The Leper Affinity, con los que los asistentes, ya en mayor número, desataron toda la euforia a la que tenemos acostumbrados a los músicos extranjeros del género.

Fue en una de las pausas que el mismo Åkerfeldt lo destacaría: “esta es la capital mundial del heavy metal”, dijo recibiendo aplausos de todo el coliseo. En el mismo tono cómplice con el que frecuentan dialogar con el público, se refirió a sí mismo como Miguelito, mencionando también los apodos del resto de sus compañeros, como Peluca (Åkesson), Capitán (Méndez) o DiCaprio (Svalberg). Para el nuevo baterista, sin embargo, quedan aún más presentaciones para encontrarle un sobrenombre.

Advirtiendo lo estresante que sería interpretarla, Opeth continuó con §7, durante la cual deben ajustar sus guitarras mientras el bajo toma el protagonismo, un movimiento que fue imperceptible en lo musical.

La jornada continuó con In My Time of Need, para dar paso a §3 y Ghost of Perdition, con la que se tomaron la breve pausa del encore.

El público recibió a los suecos una vez más en el escenario con gritos que iban desde el “olé, olé, olé, Opeth, Opeth” hasta un sencillo “Peluca”, que sacaba más de una risa entre los miembros de la banda.

Comenzaba a sonar Sorceress, del disco homónimo de 2016, seguida por Deliverance y sus casi 14 minutos de duración, con lo que la banda cerraba con broche de oro una presentación que ya había anticipado un regreso a los sonidos más pesados que han desarrollado en sus más de 30 años de vigencia.