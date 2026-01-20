Museos y escritura creativa: Así parte el aniversario de Santiago en 100 Palabras

La iniciativa puso en marcha su programación de verano con actividades presenciales e inscripción previa. La convocatoria del concurso permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026.

El concurso Santiago en 100 Palabras dio inicio a la programación de verano de su XXV edición aniversario, con una serie de actividades presenciales y gratuitas orientadas a incentivar la escritura creativa y la participación ciudadana.

La iniciativa es presentada por Escondida | BHP y Fundación Plagio, y se desarrolla bajo el lema “Una ciudad con cuento”.

Durante enero, el programa contempla recorridos patrimoniales y talleres de escritura en museos emblemáticos de Santiago, abiertos a público de todas las edades previa inscripción. El objetivo es ofrecer experiencias de mediación cultural que sirvan de inspiración para crear relatos breves de hasta 100 palabras.

Recorridos y talleres en museos

La programación comienza el sábado 17 de enero, entre 11:00 y 13:00 horas, con un recorrido mediado y taller de escritura en el Museo Nacional de Bellas Artes. La actividad invita a escribir a partir de la exposición “145 años: historias de una Colección”.

Luego, el miércoles 21 de enero a las 11:00 horas, se realizará una visita guiada al Museo de Bomberos de Santiago, que abordará hitos de la historia del Cuerpo de Bomberos de Chile y finalizará con un taller de escritura creativa.

Finalmente, el sábado 31 de enero a las 11:00 horas, y en el marco de Museos de Verano, el Museo Histórico Nacional ofrecerá un recorrido especial por su colección patrimonial, seguido de una instancia de creación literaria.

Como parte de las actividades de verano, el concurso continuará con la entrega gratuita del libro que reúne los 100 mejores cuentos de su edición anterior. El 31 de enero, se repartirán ejemplares en el Museo Nacional de Historia Natural, donde además se habilitará un buzón físico para el depósito directo de cuentos escritos en papel.

El libro también estará disponible en diversos espacios culturales de la ciudad, entre ellos biblioGAM, el Centro Cultural La Moneda, el MIM, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, bibliotecas y librerías asociadas.

Convocatoria abierta

La convocatoria del 25° aniversario de Santiago en 100 Palabras permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2026.

Cada participante puede enviar hasta cinco cuentos, con un máximo de 100 palabras, a través del sitio oficial www.santiagoen100palabras.cl o mediante los buzones habilitados en distintos puntos de Santiago.