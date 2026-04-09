Cerámica contemporánea en Santiago: Sala de Arte CCU presenta “Formas desde el subsuelo”, con 14 artistas

La exposición estará abierta entre el 9 de abril y el 5 de junio con acceso gratuito en Las Condes, en el espacio de CCU en el Arte. ￼

La Sala de Arte CCU abrirá este jueves 9 de abril la exposición Formas desde el subsuelo, una muestra colectiva dedicada a la cerámica como práctica contemporánea.

La exhibición se podrá visitar con entrada liberada hasta el 5 de junio en Av. Vitacura 2680, Las Condes, en el espacio de CCU en el Arte.

La propuesta está curada por Patricio Kind Larraín y reúne obras de 14 artistas de distintas generaciones.

El proyecto fue seleccionado como ganador de la Convocatoria CCU en el Arte 2025 y plantea un recorrido por distintos enfoques, materiales y procedimientos vinculados a la cerámica, desde piezas escultóricas hasta trabajos que incorporan referencias a procesos de taller, archivo o montaje.

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En el texto de sala, Kind sostiene que la muestra busca observar cómo un material de larga tradición se utiliza hoy para discutir temas actuales: “Me interesa mostrar cómo la cerámica (…) sigue siendo un soporte para preguntas completamente actuales: sobre el cuerpo, la tecnología, el habitar o los procesos de trabajo”.

La jefa del programa CCU en el Arte, Claudia Verdejo, planteó que la exposición se enfoca en la cerámica como un lenguaje que se relaciona con artesanía, diseño y tecnologías contemporáneas, en una programación que mantiene el formato de acceso gratuito al público.

Artistas participantes

La exhibición reúne obras de Renata Ayala, Magdalena Atria, José Cori, Macarena Correa, Colomba Fontaine, Martín Kaulen, Patricio Kind, Mariette Lefranc, Rocío Olivares, Daniela Pulido, Valentina Soto, Paula Subercaseaux, Catalina Vial y Catalina Zarzar.

Coordenadas y horarios

Exposición: Formas desde el subsuelo

Fechas: Del 9 de abril al 5 de junio

Lugar: Sala de Arte CCU, Av. Vitacura 2680, Las Condes

Horario: Martes a viernes 11:00–13:00 y 14:00–19:30; sábado 11:00–14:00; domingo y lunes, cerrado

Entrada: Liberada