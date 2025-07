“Esto no es caridad”: Álvaro Rudolphy y la voz de Garfield declaran contra Amazon por no pagar derechos en juicio de ChileActores

Álvaro Rudolphy y Sandro Larenas testificaron en el juicio de ChileActores contra Amazon, acusando a la plataforma de exhibir producciones chilenas sin pagar derechos. “No estamos pidiendo favores, sino lo que la ley establece”, señaló el actor de Perdona nuestros pecados.

El actor Álvaro Rudolphy y el locutor Sandro Larenas, conocido por ser la voz de Garfield, prestaron declaración en el juicio que enfrenta a ChileActores con Amazon por la presunta difusión de producciones chilenas en Prime Video sin el pago de los derechos correspondientes.

De acuerdo a la información recabada por La Tercera, durante su testimonio, Rudolphy afirmó que “los actores no están pidiendo favores, sino reclamando un derecho”, en referencia a los pagos establecidos en la Ley 20.243 de propiedad intelectual y en tratados internacionales suscritos por Chile. “Este no es un beneficio de un grupo de actores, sino que un derecho legal consagrado”, insistió el intérprete.

El actor acusó que Amazon Prime ha repetido series nacionales como Perdona nuestros pecados y Secretos de familia sin pagar remuneraciones, a diferencia de plataformas como Netflix o HBO. “No es caridad, sino una obligación legal”, agregó.

Por su parte, Larenas declaró que no ha recibido ningún pago por sus doblajes en títulos como The Grand Tour o El show de Garfield, los cuales se encuentran disponibles en la plataforma. Detalló que su único ingreso proviene de productoras locales, con tarifas bajas que no reflejan las ganancias de las plataformas. “Se me paga solo una vez y nunca por cada reproducción”, explicó.

El juicio se remonta a julio de 2023, cuando ChileActores presentó una demanda contra Amazon.com Services LLC, acusando a la compañía de no pagar derechos por comunicación pública, a diferencia de otras empresas que sí mantienen convenios con el sindicato.

La defensa de la multinacional ha sostenido que no tiene presencia directa en Chile y que por ello no le serían aplicables las leyes locales. Además, ha cuestionado la legitimidad de ChileActores para representar a todos los intérpretes, argumentando que los contratos son individuales con las productoras.

En su testimonio, Larenas aseguró que esta práctica afecta no solo su economía, sino también su dignidad profesional: “Los repartos que realiza ChileActores son un complemento importante para todos los actores de doblaje del país”.

La causa continúa en el Primer Juzgado Civil de Santiago, donde también fueron citados como testigos Daniel Alcaíno y Katty Kowaleczko.