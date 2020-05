VIDEO RELACIONADO – Artistas lanzan nuevas canciones desde el confinamiento (04:12)

Rosalía sigue sumando adelantos de su tercer disco y ahora lanzó TKN, su esperada colaboración con el rapero estadounidense Travis Scott.

Para el videoclip, la cantante española vuelve a trabajar con la productora CANADÁ, responsables de la realización de Malamente y Pienso en tu mirá. En el registro se ve rodeada por una decena de niños y niñas, entre ellas Stormi, la hija de Kylie Jenner y Scott.

Esta no es la primera vez que ambos artistas se juntan. A fines de 2019, el rapero oriundo de Houston lanzó su disco JACKBOYS, donde Rosalía intervino para el remix de Highest in the room.

“Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados, echando de menos la libertad o el estar en comunión con los nuestros”, declaró la catalana sobre TKN. Tras el lanzamiento, agradeció la recepción del single en Twitter.

SIEMPRE AGRADECIDA NUNCA DOY NADA X SENTADO GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS Q ME APOYÁIS 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — R O S A L Í A (@rosalia) May 28, 2020

La intérprete ha dado diversas pistas del nuevo material discográfico en el que trabaja y quiénes participarían, entre ellas: Billie Eilish.