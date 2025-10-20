Las imágenes de las joyas de Napoleón y la realeza francesa robadas del Louvre

Entre las joyas robadas figuran una diadema de zafiros usada por varias reinas; un collar de esmeraldas, obsequio de Napoleón, y broches de la emperatriz Eugenia.

(CNN) — Entre los valiosos objetos sustraídos este domingo del Museo del Louvre, en París, figura un collar de esmeraldas engastado entre más de 1.000 diamantes, obsequio de Napoleón a su segunda esposa, junto a otros tesoros de “valor incalculable”.

Los ladrones apuntaron a la Galería de Apolo, en el piso superior, donde se exhiben las Joyas de la Corona francesa. En un asalto expeditivo de siete minutos, forzaron dos vitrinas de alta seguridad y robaron nueve piezas, según el Ministerio de Cultura de Francia. Los delincuentes huyeron en motocicletas, de acuerdo con la policía.

Una de las piezas (una corona de oro ornamentada que llevó la emperatriz Eugenia durante su reinado en el siglo XIX) fue recuperada cerca del lugar, indicó el ministerio.

El experto en recuperación de arte Arthur Brand calificó el robo como un “desastre nacional” para Francia, al señalar que los autores se llevaron piezas históricas de gran relevancia.

“Son las joyas de la corona de Napoleón, de su esposa y de sus sucesores. Son, por tanto, el orgullo natural de Francia”, dijo Brand a CNN. “Es una gran pérdida”.

Dado que las piezas son tan reconocibles, añadió, es probable que los ladrones las desmantelen, vendan las gemas y fundan el oro y la plata.

Esto fue lo sustraído:

Una diadema, un collar y un pendiente de zafiros usados por varias reinas

Este conjunto de joyas de diamantes y zafiros, que perteneció a Hortense de Beauharnais, reina de Holanda; a Marie-Amélie, reina de los franceses; y a Isabelle d’Orléans, duquesa de Guisa, está entre las piezas sustraídas por los cuatro ladrones durante el asalto de siete minutos.

La diadema, una pieza engastada de piedras preciosas usada tradicionalmente por la realeza. Incluye 24 zafiros de Ceilán y 1.083 diamantes desmontables, que pueden transformarse en broches, según el Museo del Louvre.

Se desconoce el origen exacto del conjunto, aunque algunos historiadores sugieren que pudo haber pertenecido a la reina María Antonieta. Aunque las joyas no presentan las marcas de los joyeros franceses más célebres de la época, reflejan la maestría artesanal de los orfebres parisinos de inicios del siglo XIX, señaló el museo. El conjunto permaneció en posesión de la familia de Orléans hasta 1985, cuando fue adquirido por el Louvre.

Un collar y pendientes de esmeraldas regalados por Napoleón a María Luisa

Este elaborado conjunto fue un obsequio de bodas de Napoleón Bonaparte a su segunda esposa, María Luisa de Austria, en marzo de 1810. Fue elaborado por el joyero François-Régnault Nitot y está compuesto por 32 esmeraldas finamente talladas y 1.138 diamantes.

Tras la caída del imperio napoleónico, María Luisa legó el conjunto original (que también incluía una tiara) a un pariente, pasando luego de generación en generación entre sus descendientes.

En 1953, las joyas fueron vendidas a la firma Van Cleef & Arpels. Posteriormente, las esmeraldas de la tiara se vendieron y fueron sustituidas por turquesas por un coleccionista estadounidense.

Esa versión modificada de la tiara forma hoy parte de la colección del Museo Smithsonian.

El collar y los pendientes, sin embargo, se conservaron en su forma original y fueron adquiridos por el Louvre en 2004 por una suma estimada de 3,7 millones de euros (unos 4,3 millones de dólares).

El broche relicario

La emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, fue la propietaria original de este broche incrustado en diamantes, elaborado especialmente para ella en 1855 por el joyero Paul-Alfred Bapst, según el sitio web del Louvre.

Eugenia, una condesa española que fue emperatriz de los franceses entre 1853 y 1870, era considerada una de las mujeres más elegantes de su tiempo.

Un broche relicario es una pieza diseñada para contener una reliquia sagrada, símbolo de la profunda fe católica de la emperatriz. Compuesto por 94 diamantes, incluye los diamantes Mazarin número 17 y 18, entregados al rey Luis XIV por el cardenal Mazarin en 1661, de acuerdo con el museo.

Estas dos piedras principales se reflejan entre sí en el centro del broche. En el reverso, grabados ornamentales de follaje y hojas decoran la estructura dorada. La pieza fue adquirida por el Louvre en 1887.

Un broche en forma de lazo y una diadema de la emperatriz Eugenia

El broche de lazo, realizado en plata, oro y diamantes, formaba originalmente parte de la hebilla de un cinturón con 4.000 piedras, exhibido en la Exposición Universal de 1855, antes de que la emperatriz Eugenia lo usara, según el Louvre.

Se dice que Eugenia lució el cinturón, diseñado por el joyero François Kramer, durante la visita de la reina Victoria al Palacio de Versalles en agosto de 1855, y nuevamente en junio de 1856, en el bautizo del Príncipe Imperial.

Posteriormente, la emperatriz decidió transformar el cinturón en un broche independiente, más elaborado, al que añadió borlas de diamantes colgantes.

En 1887, el broche fue adquirido en una subasta por el joyero Emile Schlesinger, en nombre de la socialité neoyorquina Caroline Astor, por 42.200 francos franceses, según la casa de subastas Christie’s.

La pieza permaneció en la familia Astor por más de un siglo, hasta que el Louvre la compró en 2008, repatriándola a Francia.

El museo pagó 6,72 millones de euros (más de 10 millones de dólares de la época), de acuerdo con la Fondation Napoléon.

La diadema de perlas fue confeccionada para la emperatriz Eugenia por el joyero Alexandre-Gabriel Lemonnier en 1853 y contiene 212 perlas y 1.998 diamantes, según el Louvre.

Sustraída pero recuperada: la corona de Eugenia

Los ladrones intentaron robar la corona de la emperatriz Eugenia, pero fue hallada fuera del Louvre, según el Ministerio de Cultura de Francia.

La pieza de oro, profusamente ornamentada y con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, resultó dañada durante el asalto, de acuerdo con la cadena TF1 y el diario Le Parisien.