Rihanna da la bienvenida a su tercer hijo, primera niña, con A$AP Rocky

La cantante oriunda de Barbados anunció la buena noticia a través de sus redes sociales.

(EFE) Rihanna dio a luz el 13 de septiembre a su tercer bebé, una hija, junto a su pareja, el también cantante ASAP Rocky, según anunció la artista barbadense en sus redes sociales.

Con una imagen en la que se la ve con su hija en brazos, la cantante anunció la buena noticia con solo la fecha del nacimiento y el nombre de la pequeña, Rocki Irish Mayers.

En una segunda foto muestra unos pequeños guantes de boxeo rosas, adornados con unos largos lazos.

Es el tercer hijo de la pareja, que ya tenía dos chicos, RZA, de 3 años, y Riot, de 2.

Rihanna dio a conocer su embarazo el pasado mes de mayo al llegar a la Met Gala vestida con un ajustado corsé que dejaba patente su estado.

Seguía así la tradición de anunciar sus embarazos de forma sorpresiva. En 2022 lo hizo con una sesión de fotos en Nueva York que compartió en sus redes.

Y en 2023 durante su espectáculo de medio tiempo de la final de la Super Bowl.

 

