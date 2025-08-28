“No me pueden comprar”: Ridley Scott revela por qué rechazó dirigir Terminator 3, pese a millonaria oferta

Scott aseguró que la saga es “puro cómic” y que su estilo realista no se ajustaba al tono de la franquicia.

El director británico Ridley Scott, responsable de películas como Blade Runner y Alien, reveló que rechazó la propuesta de dirigir Terminator 3, incluso cuando los productores accedieron a pagarle una cifra equivalente a la de Arnold Schwarzenegger.

“Estoy orgulloso de esto. Rechacé un sueldo de 20 millones de dólares. Verás, no me pueden comprar. Alguien dijo: ‘Pregunta cuánto recibe Arnie’. Pensé: ‘Lo probaré’. Dije: ‘Quiero lo que recibe Arnie’. Cuando dijeron que sí, pensé: ‘No me lo creo’. Pero no podía hacerlo. No es lo mío.”

El cineasta explicó que la saga creada por James Cameron no encajaba con su estilo personal.

“Es como hacer una película de Bond. La esencia de una película de Bond es la diversión y lo camp. Terminator es puro cómic. Yo intentaría hacerlo real. Por eso nunca me han pedido hacer una película de Bond, porque podría arruinarla.”

Scott, de 87 años, continúa en plena actividad. En la misma entrevista que está abierto a volver al universo de Alien: “Otra precuela de Alien… sí, si se me ocurre una idea, seguro”.

El director también comentó que con el paso de los años ha perfeccionado su método de rodaje, lo que le permite trabajar con múltiples cámaras y reducir significativamente los tiempos de producción.

Según dijo, su última película la completó en 34 días, cuando proyectos de similar envergadura suelen tardar el doble.