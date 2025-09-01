Cultura conciertos

Ricardo Arjona regresa a Chile: Fechas, preventa y detalles de sus conciertos 2026

Por CNN Chile

01.09.2025 / 13:01

El cantautor guatemalteco volverá a pisar la capital el próximo año. Conoce cuándo comienza la preventa y dónde conseguir entradas para sus shows.

Este lunes, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confirmó su regreso a Chile como parte de su gira Lo Que el Seco No Dijo.

El artista se presentará los días 5 y 7 de junio de 2026 en el Movistar Arena de Santiago.

A la fecha, mantiene el récord histórico de 32 presentaciones en el recinto capitalino.

 

En tanto, sus últimos conciertos en el país, en 2023, registraron entradas agotadas.

Detalles de los conciertos de Ricardo Arjona en Chile

  • Fechas: 5 y 7 de junio de 2026
  • Lugar: Movistar Arena, Santiago
  • Preventa exclusiva: 12 de septiembre a las 12:00 horas para clientes Banco Falabella, a través de Puntoticket
  • Venta general: Se habilitará al término de la preventa

