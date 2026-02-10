Revelan causa de muerte de Catherine O’Hara: ¿De qué falleció la actriz de “Mi pobre angelito”?

La querida actriz murió el pasado 30 de enero de 2026 a los 71 años en un hospital de Santa Mónica, en California.

A varios días del fallecimiento de la actriz Catherine O’Hara, se ha revelado oficialmente la causa de su muerte, tras la emisión de su certificado de defunción por parte de las autoridades del condado de Los Ángeles.

El documento médico detalla que la causa inmediata del deceso fue una embolia pulmonar, una condición que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones, mientras que el cáncer rectal fue registrado como la causa subyacente.

El certificado indica que la actriz, conocida por sus papeles en Mi pobre angelito (Home Alone) y Schitt’s Creek fue atendida por un oncólogo desde marzo del año pasado y murió el 30 de enero de 2026 a los 71 años en un hospital de Santa Mónica, California.

O’Hara no había revelado públicamente los detalles de su estado de salud antes de su muerte. Su representante confirmó su fallecimiento tras una “breve enfermedad”, pero hasta ahora no se habían brindado detalles oficiales sobre las causas exactas.

La actriz no solo ganó reconocimiento mundial por interpretar a Kate McCallister, la madre de Kevin en Mi pobre angelito, sino que también por roles memorables en cine y televisión, incluyendo papeles en Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas y la aclamada serie Schitt’s Creek, por la que recibió múltiples premios.