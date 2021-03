Pese a que no pueden ir a la playa ni jugar en una plaza tanto como quisieran debido al aire tóxico que respiran, las niñas y niños de las zonas de sacrificio tienen la esperanza de poder vivir en una costa libre de contaminantes. Esa es la historia real que narra Respirantes: les niñes del nuevo viento, una miniserie infantil que pone las voces de la niñez como protagonistas.

Esta producción nacional de no ficción surge de una investigación periodística (basada en un estudio realizado por la Defensoría de la Niñez en 2018) que expone el impacto que ha tenido en la infancia el cordón industrial de empresas termoeléctricas, almacenaje de combustible, puertos de cobre y carbón, en Quintero y Puchuncaví.

Respirantes convierte los datos duros sobre la contaminación en una innovadora propuesta de tres capítulos -que rondan los 7 minutos de duración-, en los que seguimos el vuelo de Nube y Gaviota, dos personajes hechos con títeres que nos acercarán a la realidad de las y los habitantes de las mencionadas comunas de la Quinta Región.

En el viaje conoceremos a niñas, niños y adolescentes como Annais Medina, Jorge Silva y Camila Ponce, quienes comparten sus temores y anhelos: A pesar del doloroso escenario, también entregan sus recetas para enfrentar la crisis medioambiental. Todo, bajo una mirada lúdica y luminosa que no esconde los peligros a los que se exponen tan sólo por respirar en una zona de sacrificio.

Niñez, periodismo, acción

Respirantes es una serie realizada 100% durante la pandemia, respetando las medidas sanitarias, por supuesto, y a distancia, cuando correspondía. Las entrevistas, el guión y la grabación se hicieron mientras las cifras de COVID-19 en Chile subían, se estancaban, bajaban unas semanas y volvían a aumentar. De hecho, toda la investigación periodística, liderada por Greta di Girolamo, comenzó en julio de 2020.

Ella es uno de los nombres que conforman el equipo multidisciplinario del medio independiente MediAmbiente, con el que postularon al fondo semilla de Clik Hub y la Fundación Futuro Latinoamericano para implementar un proyecto de comunicación efectiva de cambio climático en América Latina. Lo obtuvieron y el resultado es la serie.

“Teníamos dos objetivos: visibilizar que niñas, niños y adolescentes son víctimas de una vulneración de derechos, pero sin dejarlos sólo como víctimas desde una mirada paternalista. Como iba dirigidos a ellos no podíamos dejar esto como un bajón, había que poner algo de esperanza y no es inventada, se han organizado en la zona”, explicó la periodista a cargo del guión, el que tomó forma en un proceso colaborativo del que incluso participó una de las niñas que creó una conmovedora escena del segundo capítulo.

Una dinámica que le hizo sentido al equipo, ya que querían hacerse cargo de que “nunca se piensa el periodismo para una audiencia que no sea adulta” y suele estar lleno de cifras y tecnicismos que no lo hacen de lo más accesible a la hora de hablar del daño medioambiental a sus principales afectados.

Títeres inclusivos y por un cambio

Pese a la desoladora realidad retratada, el mundo visual que se crea está poblado por títeres, papelería de colores brillantes, ciudades de cartón cortado a mano, fotografías, un par de tomas de exteriores y muchos dibujos (y hasta una polera infiltrada de Los Prisioneros).

Todos recursos pensados para hacer entretenido y atractivo el viaje al que acompañamos a Gaviota y Nube, los únicos personajes de ficción y que fueron interpretados por Pía Becerra, educadora, actriz y titiritera. Ella fue la encargada de poner la fantasía sobre la mesa, para que la serie pudiera ser disfrutada por el público infantil sin ser infantilizado y sin dejar temas por tocar.

“De la infancia normalmente se habla desde una mirada adultocéntrica y este proyecto busca romper con eso. Los niños y niñas son sujetos de derecho, la ciudadanía comienza en la educación inicial. La vida de la persona no empieza a los 18 años. Ellas y ellos son los protagonistas de la historia”, reflexionó Becerra.

Además, gracias a la curiosidad de la nube de forma humana que se encuentra de golpe con el aire tóxico y a la empática gaviota manchada con petróleo, el equipo pudo realizar guiños a otras formas de inclusión, como el lenguaje inclusivo: “Con Nube no es tan claro si es niña o niño, se juega con el no binarismo. También se habla de niñez. Y Gaviota tiene mensajes antiespecistas”.

Jugar sin miedo

“Es súper impactante escuchar sus voces y este Chile no las está escuchando. Toca todos nuestros corazones el pensar cómo no vamos a poder entregarles a las niñas y niños un mundo mejor del que les estamos dejando”, comentó Pía sobre las conclusiones que le dejó la serie.

Si bien Di Girolamo subrayó que los y las niñas tienen claro los peligros futuros -son conscientes de que pueden desarrollar cáncer al estar constantemente expuestos a un medio ambiente tóxico en las zonas de sacrificio y que si no hay un cambio radical el ecosistema está en peligro-, también hay claros de luz en medio de la oscuridad.

“Lo que pude ver es que para las niñas y niños con los que conversé la preocupación no es sólo por su bienestar, sino el de la comunidad, no sólo por sus amistades o familias, sino con la vida no humana, los animales, los árboles. Y eso, además de ser muy lindo y poético, tiene un sentido de realidad urgente. Ahí está la clave para el futuro”, expuso la periodista.

Junto a esta necesidad de cambiar las condiciones medioambientales en las comunas afectadas, para la misma gestora de la serie una de las urgencias que afectan a la comunidad infantil “es la necesidad de poder jugar sin miedo. Puede parecer algo no tan importante, pero en la infancia poder encontrarse con personas de su edad y habitar espacios abiertos es vital para su desarrollo cognitivo, motor y social”.

Y el problema -advirtió- es que las niñas, niños y adolescentes “no están teniendo esos espacios de encuentro, no pueden jugar en las plazas, deben encerrarse en las salas de clases. Eso cuando pueden ir, porque han pasado muchos meses sin ir al colegio”.

Sobre estas preocupaciones y semillas de esperanza trata Respirantes, les niñez del nuevo viento, serie estrenada el jueves 4 de marzo y cuyos capítulos están disponibles para que sobrevolemos la zona con dos entrañables personajes de tela y conozcamos más de cerca una realidad que por muy dolorosa, no se puede dejar de observar.

