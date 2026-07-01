Reportan muerte de Manuel Arjona, miembro fundador de Locomía

A los 58 años murió Manuel Arjona, miembro fundador de la banda Locomía.

Fuentes cercanas al artista confirmaron la noticia al diario El País, sin especificar la causa del deceso.

De acuerdo a las mismas fuentes, Arjona estuvo pintando durante el día en su residencia en Viladecans, en Barcelona, y más tarde “se acostó y ya no se levantó”.

Durante los últimos años han fallecido otros integrantes de la agrupación española. En 2018 murieron Santos Blanco y Frank Romero, ambos de 46 años.

Los orígenes de Locomía se remontan a la década de los 80, cuando Xavier Font reunió en Ibiza al cuarteto inicial: Gard Passchier, su hermano Luis y Arjona. Juntos, lograron grandes éxitos con temas como Rumba, Samba, Mambo y Loco Vox.

Font dedicó emotivas palabras tras la muerte de Manuel Arjona: “Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive en nosotros”.

“Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo, en cada sonrisa, en cada paso que dejamos atrás”, escribió en su cuenta de Instagram.