Red Movilidad anuncia buses de apoyo para asistentes al Fauna Primavera 2025: Revisa los detalles

En el festival de dos días se presentarán artistas de la talla de Weezer, Massive Attack y AURORA, entre otros. Revisa los detalles.

Este miércoles, Red Movilidad anunció la presencia de buses de apoyo para el retorno de los asistentes al festival Primavera Fauna 2025.

El evento se desarrollará este viernes 7 y sábado 8 de noviembre, con presentaciones de importantes artistas como Weezer, Massive Attack, AURORA, Bloc Party y James.

Para ambas jornadas estarán disponibles los servicios B02n y 116, los que saldrán desde Parque Ciudad Empresarial con destino a Santiago Centro entre las 23:30 y las 00:30 horas.

La medida busca mejorar la experiencia de los asistentes y asegurar un desplazamiento más cómodo y seguro tras el evento, que reúnirá a miles de fanáticos de la música al aire libre.