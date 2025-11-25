Así es QUIMERA, el nuevo álbum de María Becerra construido en torno a alter egos y vivencias personales

El nuevo disco de la artista argentina combina pop, música urbana, R&B y ritmos latinos, e incluye colaboraciones con figuras como TINI, Paulo Londra y El Alfa. Además, será la base de sus próximos shows 360° en el Estadio River Plate de Buenos Aires.

María Becerra irrumpe este fin de año con QUIMERA, su tercer álbum de estudio, a casi tres años de su último lanzamiento.

El trabajo, disponible en plataformas desde el 20 de noviembre, reúne 17 canciones y fue producido por XROSS, con participación activa de la propia artista en la producción y el diseño sonoro.

Según el material de lanzamiento, el disco se estructura en cinco partes que responden a distintas facetas de la cantante: cuatro alter egos (Shanina, Maite, Gladys y Jojo) y un bloque firmado simplemente como María Becerra.

Cada identidad agrupa canciones con un tono emocional propio y permite ordenar el recorrido del álbum como un concepto integral más que como una suma de singles.

En lo que a sonido respecta, QUIMERA combina pop, música urbana, R&B, salsa, dembow y pasajes experimentales, en línea con el cruce de géneros que la argentina ha explorado en sus lanzamientos más recientes.

El listado de colaboraciones incluye nombres centrales de la escena latina actual, como TINI, Paulo Londra, El Alfa, Karina La Princesita, Taichu, Jay Wheeler y Rei.

El lanzamiento también estuvo acompañado de una acción urbana en Buenos Aires: la cantante presentó parte del disco sobre el techo de un colectivo en movimiento, que recorrió puntos emblemáticos de la ciudad y convocó a seguidores en las calles.

El siguiente capítulo de esta etapa, en tanto, también se llevará a cabo en Argentina, con dos shows el 12 y 13 de diciembre en el Estadio River Plate, anunciados como los primeros shows 360° de Becerra en el recinto.