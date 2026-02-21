¿Quiénes son Q_Are? La popular banda de Pop chileno que causó furor en la Gala de Viña y redes sociales
Por CNN Chile
21.02.2026 / 00:47
El grupo juvenil de seis integrantes causó sensación en la alfombra roja con sus espectaculares trajes y desató una ola de reacciones en redes sociales, donde acumulan millones de seguidores.
La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alto voltaje juvenil con la presencia de Q_Are, la banda chilena que fusiona el fenómeno del K-pop con sonidos e instrumentos de la cultura local.
Los seis jóvenes, de entre 21 y 25 años, desfilaron por la alfombra roja del Sporting Club con trajes espectaculares que causaron furor entre sus seguidores. Mira las reacciones acá:
Quiénes son los integrantes de Q_Are
Formada por Jamin, J., Seba, Bin, Aiden y Fabi, la banda debutó oficialmente en 2024 con el sencillo “Try Again”. Sin embargo, fue el tema “Pala”, lanzado en septiembre pasado, el que los posicionó como referentes generacionales: el video acumula más de 3 millones de vistas en YouTube y la canción se viralizó en TikTok. Actualmente, Q_Are suma más de 394.000 seguidores en TikTok y 187.000 en Instagram, cifras que continúan en ascenso.
Su mánager, Gonzalo Nilo, destacó a CNN que “tienen las destrezas para rapear, cantar y bailar al mismo tiempo”, una exigencia base del K-pop que estos seis chilenos dominan con creces.