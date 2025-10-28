¿Quién es Easykid?: El chileno que conquista el mundo con su hit viral “Shiny”

El artista chileno continúa expandiendo su éxito internacional con “Shiny”, el hit viral que lo posiciona entre los nombres más escuchados del reguetón moderno.

El cantante Joaquín Palacios, conocido artísticamente como Easykid, continúa rompiendo récords con su exitoso tema “Shiny”, que ya supera los 100 millones de reproducciones en Spotify. El artista, nacido en Antofagasta y de 30 años, se ha posicionado como uno de los nombres más destacados de la escena urbana chilena.

La canción alcanzó gran popularidad gracias a un trend viral en TikTok, donde múltiples influencers y celebridades han replicado el característico baile, impulsando su alcance a nivel global.

Discografía y Colaboraciones

Easykid acumula actualmente más de 16 millones de oyentes mensuales en la plataforma, consolidando su presencia en el panorama internacional. “Shiny” fue producida por el beatmaker Dysbit, reconocido por su estilo que evoca el reguetón clásico. El productor ha trabajado con artistas como Kid Voodoo, DrefQuila, Young Cister y, más recientemente, con Bad Bunny en la canción “Voy a llevarte pa’ PR” de su álbum “Debí tirar más fotos”.

El tema forma parte del más reciente álbum de Easykid, “IAM PART”, lanzado el 11 de junio de 2025, en el que comparte colaboraciones con figuras como la argentina Taichu, el mexicano NSQK y los chilenos Facebrooklyn y Akriila.

El fenómeno musical ha trascendido fronteras, y recientemente los hermanos Jonas participaron del trend junto al cantante Sebastián Yatra, amplificando aún más su alcance.

Con discos como “Visionari”, “+Xqa”, y “Sorry, Estoy en mi Darkera”, Easykid ha cimentado una carrera en constante ascenso, alcanzando el reconocimiento mundial con “IAM PART”.