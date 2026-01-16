¿Quién es Dave Filoni, el nuevo presidente de Lucasfilm?

Tras 14 años en el cargo, Kathleen Kennedy dejó su puesto como la presidenta de la compañía fundada por George Lucas.

Mediante un comunicado de través de su sitio web, Lucasfilm anunció que Kathleen Kennedy, quien llevaba 14 años como presidenta de la compañía, ha dejado el cargo. En su lugar, asumirá Dave Filoni.

Kennedy venía siendo la líder de las decisiones creativas de la principal franquicia de Lucasfilm, Star Wars, desde el 30 de octubre del 2012, día en el que George Lucas vendió la compañía a The Walt Disney Company por 4.050 millones de dólares.

“Cuando George Lucas me pidió que me hiciera cargo de Lucasfilm tras su jubilación, no podía imaginar lo que me esperaba”, afirmó Kennedy.

Bajo su rol de presidenta, Lucasfilm estrenó Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza, Star Wars Episodio VIII: Los Últimos Jedi, Star Wars Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, así como también los spinoffs de Rogue One y Han Solo. En cuanto a las series, se estrenaron series como Andor, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, entre otras.

La salida de Kennedy de la presidencia de Lucasfilm no significa que dejará la productora, puesto que como señalaron desde Lucasfilm “volverá a dedicarse a tiempo completo a la producción, incluyendo las próximas películas del estudio The Mandalorian and Grogu y Star Wars: Starfighter“.

Dave Filoni: ¿Quién es el nuevo presidente de Lucasfilm?

Tras confirmarse la salida de Kathleen Kennedy, Lucasfilm confirmó que Dave Filoni asumirá el cargo de Presidente y Director Creativo de la empresa. Junto a él, Lynwen Brennan tomará el rol de copresidenta.

Dave Filoni, considerado por muchos como el heredero de George Lucas, se incorporó a Lucasfilm en 2005 y ha trabajado en la dirección creativa del universo Star Wars. Trabajó muy de cerca con el creador de Star Wars y fue fundamental en la creación del estudio de animación de Lucasfilm.

Series aclamadas por los fans como Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels y The Mandalorian, fueron creadas bajo su dirección. Actualmente el creador y guionista de la serie Ahsoka, cuya segunda temporada se encuentra en producción, está trabajando con Jon Favreau en la película The Mandalorian and Grogu, que se estrenará en los cines el 22 de mayo de 2026.