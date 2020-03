VIDEO RELACIONADO – Revelan imágenes de Robert Pattinson como Batman (00:38)

La peligrosa ciudad Gotham nuevamente está sumida en disturbios por descontento social, además de las organizaciones criminales que parecen ser los verdaderos gobernantes del territorio.

Es así como el personaje de Kate Kane (Ruby Rose), aterriza armada con una pasión por la justicia social y la fuerza para expresar lo que piensa. Todo para entregar mayor paz y seguridad a la población local.

Sin embargo, como toda historia de superhéroes todo tiene un inicio y presentación del protagonista. Kane desde un comienzo deberá luchar con sus demonios internos y demostrarse a sí misma por qué debe tomar la vida justiciera.

Todo toma mayor sentido una vez que se presenta la extraña desaparición de Batman hace 3 años, donde la emblemática Gotham esta desesperada.

Es por eso que el departamento de policía está desbordado por las pandillas criminales. Aprovechando la locura de las autoridades, llega Jacob Kane (Dougray Scott) con su servicio de seguridad privada de grado militar llamado “Crows Private Security”, que ahora protege la ciudad con su potencia de fuego y milicia omnipresente.

Además de Ruby Rose (Orange Is the New Black), cuenta con las actuaciones de Rachel Skarsten (Reign, Birds of Prey, Imposters), Meagan Tandy (Survivor’s Remorse, Teen Wolf), Nicole Kang (You, The Code, Swallow), Camrus Johnson (The Sun Is Also a Star, Luke Cage), Elizabeth Anweis (9-1-1, The Affair) y Dougray Scott (Mission: Impossible).

La producción forma parte del “arrowverso”, como las series de Arrow, Flash, Supergir y Legends of Tomorrow, las que son transmitida en Chile por el canal de Warner.

A esto se suma, como la serie será emitida por HBO, los capítulos estarán disponibles para ser revividos a través de su servicio de streaming HBO Go.