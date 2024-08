Quentin Tarantino dijo que George Clooney no calificaba como “estrella de cine”: Esto le respondió el actor

Por CNN Chile 14.08.2024 / 16:42 Compartir

"No me importa tirarle basura. Él me la tiró a mí", dijo el actor de 63 años en una reciente entrevista, recordando las críticas que el director de "Pulp Fiction" hizo públicamente respecto a él.