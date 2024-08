Ryan Reynolds y Blake Lively hacen historia como el primer matrimonio de Hollywood que lidera la taquilla en 34 años

Por Camila Morandé 13.08.2024 / 11:53 Compartir

Tanto "Deadpool y Wolverine" como "It Ends With Us" se volvieron lo más visto del cine a nivel mundial, otorgando a sus protagonistas, quienes son pareja en la vida real, un récord que no se lograba desde 1990, con "Duro de matar 2" (Bruce Willis) y "Ghost" (Demi Moore).