Queensrÿche regresa a Chile tras 17 años con show cargado de clásicos en Masters of Rock 2025

El retorno de Queensrÿche a Chile fue una clase magistral de metal ochentero. Este viernes 25 de abril, la banda estadounidense cerró su prolongada ausencia con un explosivo show en el Masters of Rock 2025, donde revivió 12 temas emblemáticos de su era dorada, desde Queen of the Reich hasta Eyes of a Stranger.

Aunque era su primera presentación en el país con Todd La Torre como vocalista (reemplazante de Geoff Tate desde 2012), la agrupación mantuvo su esencia progresiva intacta. Las guitarras de Mike Stone y Eddie Jackson tejieron armonías complejas, mientras La Torre sorprendió con registros agudos que honraron el legado de la banda.

Un viaje en el tiempo sin nostalgia barata

Pese a los cambios internos, Queensrÿche evitó caer en el recurso fácil de los tributos. Cada canción sonó fresca, demostrando por qué siguen siendo referentes del género. El público, que llenó el Movistar Arena, coreó los riffs de Jet City Woman y Empire como si fueran nuevos éxitos.

Este concierto no solo marcó el reencuentro con los fanáticos chilenos, sino que reafirmó la vigencia de un sonido que revolucionó el metal hace cuatro décadas. Con una energía que desafía el paso del tiempo, Queensrÿche probó que su música —como sus legendarios solos— no conoce fronteras temporales.