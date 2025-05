¿Qué significan las ovaciones de pie en Cannes?: Esta es la verdad sobre los aplausos en el festival de cine

Las ovaciones no son solo por júbilo. Se deben también a la costumbre inicialmente reservada para obras maestras, pero que hoy se ha convertido en una tradición más calculada, según señala The Hollywood Reporter.

(CNN Español) — ¡Saquen sus cronómetros! Ahora que arrancó una nueva edición del festival de cine de Cannes, la prensa y otros asistentes miden cuidadosamente los minutos y segundos que dura cada una de las ovaciones de pie para las películas en competencia.

¡Pero ojo que eso no se traduce en un eventual final feliz para quienes reciben los aplausos!

Definamos primero lo que son estas premières. Son la oportunidad que tiene el director, los productores y el elenco de una película para mostrar, por primera vez a un público general, su trabajo.

Cada uno de los 22 títulos en competición tiene derecho a esta ceremonia de alfombra roja, vestidos de gala y millonarias joyas. Es la oportunidad de celebrar el honor de ser invitado a Cannes.

A esta ceremonia asisten no solo personas vinculadas directamente con la propia película, sino también invitados especiales de la producción, público que logra conseguir un codiciado boleto y miembros de la prensa que, por diversos motivos, no la pudieron ver en las proyecciones destinadas para ellos y la industria.

En resumen, las 2.300 butacas del teatro Lumière se llenan en estas premières con público mayoritariamente cercano o favorable a los anfitriones. Los expertos en etiqueta y protocolo pondrían el grito en el cielo si allí captaran a alguien que termine abucheando a quien los ha invitado.

Quizá se valga criticar afuera, pero adentro, mejor ponerse de pie y con esa ovación agradecer un honor que pocos cinéfilos tienen.

The Hollywood Reporter indica que estas ovaciones se deben no solo al júbilo, sino a una costumbre inicialmente reservada para obras maestras, pero que hoy se ha convertido en una tradición más calculada para generar un ambiente eufórico en la sala y con cámaras que, en primer plano, enseñen la emoción de los festejados.

Llevar con ese cronómetro los segundos y minutos exactos de dichos vítores han legitimado y fomentado esta costumbre, agrega la publicación. Sin embargo, lo único que genera esta práctica es caer en un lugar común y negarle un verdadero momento de euforia a quien lo merece.

El jueves, la cuenta “FYC_Oscar”, de la red X y que sigue el camino de las películas con opciones a los premios de la academia de Hollywood, comentaba que la ovación para la producción franco-española Sirat había sido larga y sugería que eso la convertía en una de las favoritas para recibir la Palma de Oro, máximo galardón de este encuentro cinematográfico.

Pero si miramos la tabla de clasificación que publica el diario especializado ScreenDaily, medios de Gran Bretaña como The Guardian o el francés Le Monde, le otorgaron la mínima calificación de una estrella. Eso sí, The New Yorker y The Telegraph le dieron, cada uno, el máximo de cuatro.

Entonces, ¿nos dejamos influenciar por la algarabía de la sala o por la sensatez y el análisis de la crítica?

Si regresamos a la pasada edición del festival de Cannes, donde surgió no solo la más reciente ganadora del Oscar a Mejor Película, Anora, sino también la más controversial de toda la temporada de premiaciones, Emilia Pérez, las ovaciones de pie que recibieron cada una no se tradujeron en la suerte final que ambas tuvieron en el teatro Dolby.

Anora, según la transmisión del festival, recibió aplausos de pie durante casi ocho minutos, mientras que con Emilia Pérez, esta muestra de aprobación se extendió por casi 10.

Así como Cannes ha decidido prohibir las transparencias y lo voluminoso para los vestidos de gala que vemos en su alfombra roja, quizá debería hacer lo mismo con estas ovaciones que hoy se sienten forzadas y que quizá se alejan, cada vez más, de los resultados finales en el palmarés.