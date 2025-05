Estrellas de Hollywood condenan “genocidio” en Gaza en inauguración de Cannes y cuestionan: “¿Por qué este silencio?”

En la misiva, actores, actrices y realizadores cuestionaron: “¿Por qué el cine, vivero de obras sociales y comprometidas, parece no interesarse por el horror de lo real, de la opresión que sufren nuestras hermanas y hermanos?”.

Cerca de 380 miembros de Hollywood enviaron una carta condenando el genocidio en Gaza, en la previa de la inauguración del Festival de Cannes 2025.

En la 78° edición del prestigioso festival de cine, tiene entre los firmantes a Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Susan Sarandon, Costa-Gavras, Mark Ruffalo, Ralph Fiennes, Richard Gere, Jude Law, Xavier Dolan, Nicole Garcia, Jonathan Glazer, Mike Leigh, Hafsia Herzi y David Cronenberg.

En la carta, que aparece en el periódico Libération, recuerdan el asesinato de la fotoperiodista palestina Fatma Hassouna, quien es protagonista del documental Put Your Soul on Your Hand and Walk, dirigida por la iraní Sepideh Farsi.

Hassouna falleció a los 25 años junto a 10 miembros de su familia, entre ellos su hermana embarazada, a causa de un ataque israelí, a mediados de abril de este año.

También hicieron mención a Hamdan Ballal, ganador del Oscar por la codirección de No Other Land, quien a fines de marzo de 2025 fue golpeado por colonos y arrestado por soldados israelíes.

Según recoge El País, los actores, actrices y realizadores afirmaron que “no podemos continuar en silencio mientas en Gaza ocurre un genocidio” y se preguntan “¿Por qué este silencio?”.

Además, criticaron “la ausencia de apoyo de la academia de los Oscar a Hamdan Ballal ha suscitado la indignación de sus propios miembros, por lo que tuvo que excusarse públicamente por su falta de acción”.

“Esa pasividad nos avergüenza”, añadieron.

En esa línea, cuestionaron: “¿Por qué el cine, vivero de obras sociales y comprometidas, parece no interesarse por el horror de lo real, de la opresión que sufren nuestras hermanas y hermanos?” (…) “Rechacemos que nuestro arte sea cómplice de lo peor”.