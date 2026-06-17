Pulp anuncia documental que se estrenará por MUBI y un álbum en vivo grabado en The O2 de Londres

La banda británica Pulp confirmó dos nuevos proyectos: una película documental titulada “What Do You Do For An Encore?”, dirigida por Garth Jennings, y un álbum en vivo llamado “Live!”.

Según reportó NME, el filme, de 90 minutos y con narración del vocalista Jarvis Cocker, recorre la trayectoria de la banda de Sheffield desde sus inicios hasta convertirse en un hito cultural, y se estrenará en otoño a través de la plataforma de streaming MUBI.

Según la descripción del proyecto, la película combina el espectáculo escénico del mayor concierto en arena de Pulp —parte de la gira mundial de “More”, su primer álbum en 24 años— con material de archivo inédito de cuatro décadas.

El proyecto incluye 20 canciones entre éxitos y temas menos conocidos. Jennings, quien dirigió previamente videos musicales de Pulp en los años 90 y películas como “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” y “Sing”, trabajó en la edición junto a Barney Pilling, reconocido por su trabajo en “The Grand Budapest Hotel”.

Un álbum grabado en Londres

El segundo anuncio es “Live!”, disco que captura los dos conciertos con entradas agotadas que la banda dio en The O2 de Londres en junio de 2025. “Un concierto es un evento donde las canciones vuelven a la vida”, explicó Cocker sobre el título del álbum, que llegará el 28 de agosto a través de Rough Trade.

Aún no se confirma una fecha exacta de lanzamiento para el documental.