Pulp anuncia su esperado retorno a Chile: Se presentarán en Movistar Arena en junio

Por CNN Chile

16.02.2026 / 11:19

Los británicos se presentarán nuevamente en suelo chileno, luego de su último paso por la edición 2023 del festival Fauna Primavera.

Pulp, la legendaria banda de britpop, vuelve a Chile a presentar su último disco “More“, lanzado en 2025.

El evento, producido por Fauna Producciones, se realizará el 8 de junio en el Movistar Arena.

Las venta general de entradas comenzará a partir del próximo viernes 20 de febrero a las 10:00 horas.

De esta forma, la banda británica concreta su regreso a tierras chilenas luego de su última presentación en 2023, en el marco del festival Fauna Primavera.

En dicha ocasión, Pulp se presentó como cabeza de cartel con otro de los grandes representantes del pop de los años 90: Blur.

 

