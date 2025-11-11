“Le tengo un regalito y una camiseta del Colo”: Princesa Alba se prepara para conquistar al público de Dua Lipa

La cantante confesó a CNN Chile que la invitación la tomó por sorpresa, destacó la afinidad con el público de la estrella internacional y celebró la oportunidad de mostrar su música en un gran escenario, mientras espera con entusiasmo conocer personalmente a la británica.

Princesa Alba está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su carrera: se presentará como telonera de Dua Lipa en su concierto en Chile, y no puede ocultar su entusiasmo.

En conversación con CNN Chile, la cantante nacional confesó que la invitación la tomó por sorpresa y que al principio le costaba creer que realmente sucedería.

“Al principio uno siempre tiene un lado reticente a creer que cosas tan bacanes pasan”, contó entre risas.

La artista también destacó la afinidad que siente con el público de Dua Lipa.

“Llegaba junto a mi equipo y veía a los fans: mujeres jóvenes, mucha diversidad, comunidad LGTBQ+. Siento que es un público muy afín al mío y que lo vamos a pasar muy bien”, aseguró.

Además, Princesa Alba valoró la oportunidad de telonear a un artista internacional y la importancia de estas plataformas para los artistas nacionales.

“La labor del Ministerio de Cultura con la Ley del Teloneo Nacional es increíble. Estar en estadios como el Claro Arena es gigante, y para mí siempre hay un antes y un después de haber teloneado a Coldplay. Espero que esto haga que la gente descubra mi música y diga: ‘¡Qué buen show!’”, explicó.

Sobre el encuentro con Dua Lipa, Princesa Alba no oculta los nervios y la ilusión: “Todavía no la conozco, pero sé que saluda a todas sus teloneras. Le tengo un regalito y una camiseta del Colo. Estoy muy ansiosa por esa interacción, eso es lo que más me importa del teloneo”.

Finalmente, la cantante bromeó sobre la posibilidad de interpretar algunos covers: “Escuché que estaba haciendo el de Laferte, ‘Tanto falta de querer’, pero cantar ‘Convéncete’ ya sería demasiado soñador. Por ahora, me conformo con esta oportunidad increíble”.

Cabe mencionar que todavía quedan entradas disponibles para la presentación de la artista británica, que están disponles en Ticketmaster.